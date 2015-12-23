Посол України в ООН: сподіватися на вирішення питань Криму і Донбасу за два роки – нереалістично
За його словами, це потребуватиме набагато більше часу.
За два роки, на які Украну обрано непостійним членом ради безпеки ООН, вирішити питання криму та Добасу не вдасться. Таку думку висловив новопризначений посол України в ООН Володимир Єльченко, пише "Європейська правда".
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"Сподіватися, що за ці два роки буде вирішене питання Криму і Донбасу, щонайменше, нереалістично. Це потребуватиме набагато більше часу", – відповів дипломат на питання щодо головних пріоритетів України під час свого членства в РБ ООН.
Проте Єльченко наголосив на тому, що було б помилкою не скористатися участю України в роботі РБ ООН. За його словами, відтепер в України буде набагато більше можливостей.
"Це означає, що можна буде поміняти текст, зробити якусь пропозицію, щось відкоригувати. І, можливо, нам легше буде знайти компроміс з того чи іншого питання", - зауважив він.
"Тут треба розуміти: те, що глядачі бачать по ТБ – це відкрите засідання. Але насправді всі рішення формуються не там. Основна робота відбувається перед цим у закритому форматі, куди не пускають нікого, крім п’ятнадцяти країн-членів РБ ООН. Причому це – тривалі консультації, вони можуть йти тижнями", - наголосив Єльченко.