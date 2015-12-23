Посол України в ООН: сподіватися на вирішення питань Криму і Донбасу за два роки – нереалістично

За два роки, на які Украну обрано непостійним членом ради безпеки ООН, вирішити питання криму та Добасу не вдасться. Таку думку висловив новопризначений посол України в ООН Володимир Єльченко, пише "Європейська правда".

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"Сподіватися, що за ці два роки буде вирішене питання Криму і Донбасу, щонайменше, нереалістично. Це потребуватиме набагато більше часу", – відповів дипломат на питання щодо головних пріоритетів України під час свого членства в РБ ООН.

Проте Єльченко наголосив на тому, що було б помилкою не скористатися участю України в роботі РБ ООН. За його словами, відтепер в України буде набагато більше можливостей.

"Це означає, що можна буде поміняти текст, зробити якусь пропозицію, щось відкоригувати. І, можливо, нам легше буде знайти компроміс з того чи іншого питання", - зауважив він.

"Тут треба розуміти: те, що глядачі бачать по ТБ – це відкрите засідання. Але насправді всі рішення формуються не там. Основна робота відбувається перед цим у закритому форматі, куди не пускають нікого, крім п’ятнадцяти країн-членів РБ ООН. Причому це – тривалі консультації, вони можуть йти тижнями", - наголосив Єльченко.