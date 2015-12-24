Порошенко впродовж 2015 року виконав п'ять своїх значущих обіцянок, стільки ж - провалив - експерт

Про це на прес-конференції в УНІАН, презентуючи підсумки моніторингу виконання обіцянок політиками всіх рівнів, заявила експерт ГО "Система народного контролю "Слово і діло" Ірина Левицька.

Серед виконаних обіцянок Порошенка вона назвала: підвищення видатків на субсидії по ЖКХ; розширення санкцій проти юридичних і фізичних осіб РФ; проведення місцевих виборів; недопущення приватизації "Укрзалізниці"; початок роботи антикорупційного прокурора.

Серед невиконаних обіцянок президента п'ятірка виглядає наступним чином: відсутня, або ж неоприлюднена, обіцяна стратегія повернення Криму; не виконано обіцянку звільнити 300 суддів (звільнено всього 53); президенту не вдалося провести вчасно вибори у Маріуполі; не виконана обіцянка тимчасово переміщеним особам надати їм виборче право.

Говорячи про обіцянки уряду, Левицька зазначила, що найбільш успішними у плані виконання обіцянок є міністр оборони Степан Полторак (реформи у ЗСУ), міністр внутрішніх справ (створення патрульної поліції) та міністр соцполітики Павло Розенко (позбавлення пільг чиновників та більш-менш успішне запровадження процедури спрощеного отримання субсидій).

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В цілому ж уряд впродовж 2015 року дав 690 обіцянок, а виконав 280 з них.

Аналітик ГО "Система народного контролю "Слово і діло" Сергій Міхальков проаналізував обіцянки народних депутатів.

"За рік депутати наобіцяли 6595 обіцянок. Виконали - 975, або 14,8%. В БПП "Солідарність" виконали 19% обіцянок. В "Самопомічі" та "РПЛ" виконали по 16% з обіцяного. "Батьківщина" виконала 13% та "Народний фронт" - 13%. Останнє місце у "Опозиційного блоку" - лише 5% виконаних обіцянок", - зазначив Міхальков.

Говорячи про персональні обіцянки депутатів, аналітик зазначив, що найвідповідальнішими виявилися: Дмитро Добродомов з виконаними 68% обіцянок; голова ВР Володимир Гройсман - 65%; Сергій Мельник - 61%; Дмитро Ярош - 54%, Віталій Купрій - 47%.

Антирейтинг депутатів з позиції виконання обіцянок очолила Злата Огнєвич - не виконано 76% обіцяного. Далі йдуть: Сергій Тарута - 63%; Іван Куліченко - 62%; Микола Федорук - 62% та Олесь Довгий - 50%.

Експерт при цьому зауважив, що високий рівень невиконання обумовлений перш за все популістичністю обіцянок, даних виборцям цими депутатами.

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В свою чергу аналітик ГО Олександр Філоненко проаналізував ситуацію з виконанням обіцянок місцевими депутатами та мерами міст.

Найбільше наобіцяли людям мери Львова Андрій Садовий (104 обіцянки); Києва - Віталій Кличко (87); Тернополя - Сергій Надал (78); Луцька - Микола Романюк (70 обіцянок) та мер Сум Олександр Лисенко (60 обіцянок).

Майже всі ці посадовці і очолюють рейтинг мерів за кількістю виконаного з обіцяного. Перше місце у Надала, далі ідуть мери Луцька, Києва, четверте місце у мера Рівного Володимир Хомко. П'ятий - мер Львова.