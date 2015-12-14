Полторак заявив, що ЗСУ готові до загострення ситуації на Донбасі

Збройні сили України готові до можливого загострення ситуації на сході держави з нового року, коли завершиться чинність Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр оборони Степан Полторак.

«Я наголошую кожного разу, що дуже важко передбачити дії терористичних угрупувань, особливо тоді, коли вони керуються з Кремля.

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Збройні сили України на сьогодні роблять все можливе, щоб бути готовими до непередбачуваних дій. У нас сьогодні достатньо сил і засобів знаходиться в районі проведення АТО. Ми виконали всі вимоги Мінських угод, що стосується Збройних сил України», - сказав міністр.

За його словами, також велика кількість військовослужбовців проходить навчання на полігонах, щоб бути готовими до протидії у разі порушення російсько-терористичними угрупованнями перемир’я чи наступу.