Лутковська відвідала Корбана у лікарні й обдумує, як реагувати на ситуацію з СБУ

Про це повідомляє ТСН.

"Ми спілкувалися близько години. Є принцип конфіденційності спілкування з уповноваженим - я не можу розказати, про що ми говорили. Він розповів ситуацію, власне, зараз обдумую, як реагувати", - розповіла Лутковська.

Адвокат Корбана Оксана Томчук, коментуючи вручення повістки лідеру УКРОПу, зазначила, що СБУ зробила це не по закону.

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"Я не можу це назвати повісткою. Тому що це є повістка слідчого, яка викликає пана Корбана в суд. Така форма сповіщення про судове засідання чинним Кодексом не передбачена. Відповідний виклик має здійснити суд", - сказала Томчук.

Адвокат зазначила, що у палату до Корбана буквально вдерлися близько 20 людей, ймовірно співробітники СБУ. Вони відштовхнули охорону і почали зачитувати клопотання. При цьому лідера партії УКРОП лише за сім хвилин до цього перевели з реанімації.

"Я з великою долею імовірності можу сказати, що напевне завтра буде організовано якийсь або привід, або просто викрадення з лікарні пана Корбана, бо ми розуміємо, що є замовлення на зміну запобіжного заходу. Я особисто пов'язую це з початком компанії на 27 окрузі", - каже Оксана Томчук.

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Сам Геннадій Корбан сказав, що не спить вже другу добу.

"Першу добу мене везли начебто на якусь експертизу, примусову, хоча я не відмовлявся від неї. Другу добу не сплю я... Мені нещодавно зробили операцію, нещодавно привезли з реанімації. І ось я не сплю зараз, тому що зараз якісь крапельниці, потім о 5 ранку здаватиму аналізи. У мене зараз високий тиск, я щойно з реанімації", - каже лідер УКРОПу.

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Корбан зазначив, що лікарі поставили йому на серце два стенти. "В одному місці у мене проходимість була 5%, в іншому — більше 70%. Лікар сказав, що потрібно госпіталізувати і проводити операцію. Але я не розумію, чи я госпіталізований", - сказав лідер УКРОПу.