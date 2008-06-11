У Тимошенко не розуміють, чому розхвилювався Безсмертний

Кабінет Міністрів України 18 червня має намір заслухати звіт низки голів облдержадміністрацій щодо інфляційних показників у регіонах.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО, пише видання «Коммерсант» від 11 червня 2008 року.

Він зазначив, що на сьогоднішнє засідання уряду голів ОДА не запрошували. Тому П.КРУПКО висловив здивування заявами заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО, що голови ОДА не братимуть участь у засіданні Кабміну 11 червня, оскільки це не узгоджено з Президентом. "Не знаю, з чим пов`язана така заява БЕЗСМЕРТНОГО. Можливо, з тим, що міністр економіки сказав, що вважає за необхідне заслухати звіт голів деяких обласних адміністрацій? Але на завтра (11 червня ) це не заплановано", – сказав він.

П.КРУПКО наголосив, що Кабмін готує матеріали і відстежує динаміку інфляції в регіонах. «Якщо нічого не зміниться, планується запросити на наступне засідання деяких голів обласних адміністрацій", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора заступник глави Секретаріату Президента Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що голови обласних державних адміністрацій не прибудуть 11 червня до Києва на заплановане засідання Кабінету Міністрів, оскільки уряд не подбав про узгодження цих відряджень з Президентом України. Він зазначив, що вже не вперше керівництво Кабміну намагається викликати голів ОДА в столицю на різні наради, проте завчасно не направляє відповідні клопотання щодо цього главі держави Вікторові ЮЩЕНКУ.

При цьому 9 червня на прес-конференції міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що на засіданні Кабінету Міністрів 11 червня планується заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах.