США і ЄС нагадали про обіцянку НАТО взяти до себе Грузію і Україну

США і Європейський Союз підтверджують прихильність суверенітету і територіальній цілісності Грузії.

Про це говориться у спільній заяві за підсумками двостороннього саміту у вівторок в словенському місті Брдо, передає агентство "Новини-Грузія".

"Ми підтверджуємо прихильність суверенітету і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах", наголошується в документі.

США і ЄС привітали мирні ініціативи Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ щодо Абхазії, а також недавні прямі переговори між сторонами, висловили надію, що вони "сприятимуть мирному розв’язанню конфлікту (грузино-абхазького)", і заявили про готовність сприяти цьому зі свого боку.

У заяві, повний текст якої поширено прес-службою Білого дому, наголошується, що лідери США і ЄС закликали Росію дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також відзначили поданий державами НАТО "ясний сигнал" Грузії та Україні про те, що ці країни стануть членами Альянсу.

Відзначивши зусилля, що тривають, України, Грузії і Молдови "в тому, щоб відповідати європейським стандартам", лідери США і ЄС в своїй декларації наголосили на своїй готовності "допомогти цим країнам якнайшвидше досягти їх цілей у сфері реформ".

"Ми відзначаємо, що лідери НАТО подали ясний сигнал в Бухаресті про те, що Грузія і Україна стануть членами НАТО", - говориться в документі.

Саміт лідерів США і ЄС завершився у вівторок у Брдо і в ньому взяв участь Президент США Джордж БУШ.

Як відомо, Україна і Грузія поставили перед собою стратегічну мету - інтегруватися до Північноатлантичного альянсу, проте на саміті в Бухаресті, що пройшов 2-4 квітня, їх не включили до Плану дій щодо членства в НАТО, відклавши ухвалення рішення до грудня цього року.