Харківська облрада боїться опинитися за колючим дротом

Харківська облрада ухвалила рішення про позаблоковий і нейтральний статус області.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було ухвалене за ініціативою фракції комуністів. Її представники мотивували свою ініціативу агресивністю НАТО, і вся політика, на думку членів Компартії, сьогодні спрямована на те, щоб позбавити українців «головного – з ким жити і як жити».

Як вважає автор проекту комуніст Павло ТИЩЕНКО, НАТО принесе в Україну «колючий дріт і підвищеня тарифів на енергоносії».

Облрада не змогли з першої спроби ухвалити рішення – «за» проголосувало 75 депутатів (депутатський корпус Харківської облради становить 150 осіб - УНІАН). Після того як питання було поставлене вдруге, рішення набрало потрібну кількість голосів. Не голосували фракції БЮТ і «Наша Україна».

Одним з мотивів ухвалення позаблокового і нейтрального статусу Харківщини, йдеться в тексті рішення, стала необхідність підтримки засад Акту про незалежність України.

Депутати назвали це рішення дуже важливим, особливо напередодні візиту в Україну і до Харкова делегації НАТО.