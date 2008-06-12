Яценюка у Львові зустріли... молебнем

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК здійснює робочу поїздку до Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, 20 хвилин тому він прибув до Львова, де проведе зустріч зі співробітниками Львівської міської та обласної рад, представниками колегії Львівської облдержадміністрації, а також головами сільських і селищних рад регіону.

Під стінами Львівської облради спікера зустріли 10 осіб на чолі зі священиком, які проводять молебень.

Вони також тримають в руках плакати з написами: «Ахтунг! Увага! Фашизм наступає!», «Чому чорнобильців позбавляють церкви?», «Львівські депутати забрали землю у церковної громади».

Крім того, сьогодні А.ЯЦЕНЮК проведе зустріч із професорсько-викладацьким складом та студентами Львівського інституту банківської справи.

Цього ж дня спікер дасть прес-конференцію для місцевих ЗМІ та виступить у прямому ефірі обласної державної телерадіокомпанії.