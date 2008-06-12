Експерт вважає, що Ющенко підриває міжнародний імідж України

Критика Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ роботи уряду в зарубіжних виданнях і під час зарубіжних візитів негативно впливає на зовнішньополітичний імідж України.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Про те, що Україні необхідно жорстко боротися за свій зовнішньополітичний імідж, говорять всі, але чомусь ніхто не говорить про те, що руйнівними чинниками для нього є вислови і дії вищих представників української влади, - сказав експерт, коментуючи критику В.ЮЩЕНКОМ роботу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО деяким зарубіжним виданням. - Безперечно, Президент має повне право конструктивно критикувати прем`єра, але така критика, висловлена під час візитів на найвищому рівні чи в зарубіжних виданнях, не може не впливати на імідж та інвестиційну привабливість держави негативно. Зазвичай, на зовнішньополітичній арені, не зважаючи на внутрішні розбіжності, всі гілки державної влади, а також представники опозиції монолітні, Україна ж іде в цьому своїм, оригінальним шляхом, який зовсім не робить її як країну сильнішою».

«ЮЩЕНКО, очевидно, дуже загрався у війну з ТИМОШЕНКО, такого стилю поведінки, мабуть, не дозволяв собі жоден керівник країн Європи чи США», - зазначив політолог.