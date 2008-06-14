Дострокові парламентські вибори найбільш вигідні Януковичу

На даний момент проведення дострокових парламентських виборів найбільш вигідне Партії регіонів та її лідеру Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив політолог, директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО.

На його думку, знаковими заявами останнім часом стали дві: заява лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про недоцільність проведення дострокових парламентських виборів і заява представника Партії регіонів Михайла ПАПІЄВА про те, що навпаки такі вибори можуть стати виходом з політичної кризи.

Політолог зробив висновок, що зараз Партія регіонів опинилась приблизно у такій ситуації, як БЮТ напередодні останніх парламентських виборів, тобто, на його думку, сьогодні у разі проведення виборів ПР має шанси одержати більшу кількість голосів і покращити своє становище у Верховній Раді. Таким чином, за словами Ю.ЯКИМЕНКА, у короткостроковій перспективі Партія регіонів за результатами дострокових парламентських виборів може повернути собі керівне становище у ВР, а у довгостроковій – з вигідних позицій розпочати президентську виборчу кампанію. Політолог підкреслив, що реальних кандидатів на посаду Президента залишилось два: Ю.ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ, причому шанси В.ЯНУКОВИЧА у цих перегонах зростають.

Ю.ЯКИМЕНКО також додав, що якщо подібні тенденції залишатимуться, то чинний Президент може бути “винесений за дужки” політичного процесу. На думку експерта, за результатами дострокових парламентських виборів ПР може стати центром формування коаліції, а пропрезидентські політичні сили можуть програти у цій боротьбі.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли саме можуть відбутися дострокові парламентські вибори, Ю.ЯКИМЕНКО відповів, що згідно з законом після попередніх дострокових виборів ВР має працювати не менше одного року. Також він зазначив, що ініціатори перевиборів, очевидно, дадуть можливість уряду попрацювати ще певний час, аби він “взяв на себе максимум негативу” і після цього намагатимуться відправити його у відставку. Ю.ЯКИМЕНКО прогнозує, що у такому разі вибори можуть відбутися на початку наступного року.