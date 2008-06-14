НАТО погодилося взяти Україну до "сил швидкого реагування"

НАТО схвалило пропозицію України взяти участь в силах швидкого реагування Альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в спільній заяві за підсумками вчорашнього засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що відбулося в Брюсселі.

«Рішення Північноатлантичної Ради схвалити пропозицію України взяти серйозну участь в силах швидкого реагування НАТО є подальшим кроком в посиленні відносин між НАТО та Україною, і країни Альянсу вітають зусилля України з підготовки до такої можливої участі», - зазначається у спільній заяві.

На прес-конференції по завершенню засідання комісії, Генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР привітав ініціативу України приєднатися до сил швидкого реагування. Сторони поки не повідомляють, якою саме може бути участь України.

«Це питання переговорів», - сказав українським журналістам міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.