Тимошенко: ми розчаровуємо замовників літаків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що проблемні питання в авіаційній галузі можна буде вирішити за 2008-2009 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на нараді щодо розгляду ситуації в авіаційній галузі.

«У нас величезні проблеми в галузі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що, перш за все це криза серійного виробництва літаків, а також борги підприємств галузі, які складають 1,5 млрд. грн.

Вона зазначила, що за останні два роки Київське авіаційне підприємство не виготовило жодного літака за умов, визначених контрактами. «Ми не тільки не освоюємо ринки, а ми розчаровуємо замовників літаків, і вони повинні шукати інший товар в інших країнах», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр сподівається, що фінансові проблеми підприємств можна буде вирішити кількома шляхами, перш за все для цих цілей можна буде використовувати кошти, одержані від збільшення надходжень від податків і митних зборів. За її словами, наразі ця сума становить 30,4 млрд. грн., понад 10 млрд. з яких можна інвестувати в економіку.

Також для вирішення фінансових проблем, переконана прем`єр, необхідно використовувати державні гарантії для залучення інвестицій, а також здешевлення кредитів.

Крім того, як зазначив на нараді міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, для галузі в державному бюджеті буде виділено додатково 480 млн. грн.

Крім того прем`єр заявила: «Я думаю, що ми знайдемо такий варіант, як надання держгарантій – це в бюджеті 2008 року – але, чітко розуміючи, хто стоїть на чолі галузі, хто реально і як витрачатиме ці гарантії».

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що необхідно продумати, як провести організаційно-технічні перетворення підприємств галузі. «Мається на увазі нарешті зупинитися на якійсь структурі, оскільки те, що зроблене, знову викликає, по-перше, запитання, по-друге, є не дуже ефективним для деяких підприємств… Гадаю, нам треба подивитися, що робити, аби побудувати модель нашої співпраці так, щоб могло відбутися технічне переобладнання науково-промислової і промислової бази, введення сучасної інвестиційно-інноваційної моделі роботи підприємств і удосконалити систему державного регулювання та управління», - акцентувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що потрібно розширювати співпрацю з іншими країнами і ввести серійне виробництво літаків Ан-148, Ан-124-100М «Руслан» та Ан-70.

Також прем`єр переконана, що потрібно забезпечити вітчизняні авіакомпанії сучасними літаками.