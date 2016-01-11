Рада ЄС обговорить ситуацію в Україні 18 січня

Як передає власний кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному Ради ЄС, яке пройде у Брюсселі під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

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Міністри також обговорять ситуацію в Сирії та розвиток подій у регіоні в цілому. На порядку денному також Ірак.