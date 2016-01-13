Черговість виконання пунктів Мінських угод мають спільно вирішувати всі зацікавлені сторони, а не Путін - депутат ЄП
Віце-президент групи альянсу соціалістів та лібералів Європейського парламент Кнут Флекенстайн (Німеччина) вважає, що черговість виконання пунктів Мінських угод має вирішуватися спільно всіма зацікавленими сторонами, а не президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це йдеться у його коментарі агентству УНІАН стосовно інтерв'ю російського президента газеті Bild, в якому Путін заявив, що спочатку Україна повинна внести зміни до Конституції, а потім буде повернуто контроль над кордоном.
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Флекенстайн зазначив, що обидва пункти - щодо відновлення контролю над державним кордоном та щодо реформи Конституції, яка спрямована на децентралізацію, є частинами Мінських домовленостей, що вже погоджені всіма зацікавленими сторонами.
"Рішення щодо послідовності заходів може бути ухвалено в рамках переговорів, які продовжуються, та спільно відповідними представниками", - переконаний європейський депутат.