КС почав розгляд змін до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, суддею-доповідачем у справі є Олександр Литвинов.

На розгляді присутні 13 суддів КС при необхідному кворумі в 12 чоловік.

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Нагадаємо, рішенням від 22 грудня 2015 року Рада звернулася до КС з проханням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції про правосуддя (№3524), внесеного президентом Петром Порошенком на розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.