КС почав розгляд змін до Конституції в частині правосуддя
10:24, 12 січня 2016Політика
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Конституційний суд почав розгляд у формі усного слухання справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції в частині правосуддя вимогам Основного Закону.
Конституційний суд почав розгляд конституційності законопроекту Порошенка / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, суддею-доповідачем у справі є Олександр Литвинов.
На розгляді присутні 13 суддів КС при необхідному кворумі в 12 чоловік.
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Нагадаємо, рішенням від 22 грудня 2015 року Рада звернулася до КС з проханням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції про правосуддя (№3524), внесеного президентом Петром Порошенком на розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.
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