Жванію та Пашинського допитали в антикорупційному бюро

Екс-регіонала Жванію викликали, аби почути його свідчення у справах, які стосуються його бізнес-партнера Миколи Мартиненка. Сам він фігурує як свідок, повідомляє 5 канал.

"Виклик стосується двох кримінальних проваджень. Щодо компанії "Шкода" на постачання обладнання. І друга - по гірничо-збагачувальному комбінату урановому", - розповів екс-депутат.

Сергій Пашинський же сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити звинувачення на його адресу у справі щодо спроби рейдерського захоплення компанії "Житомирські ласощі". За його ж заявою Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження.

Читайте такожСпіввласник "Житомирських ласощів" заявив, що був дезінформований стосовно намірів Пашинського захопити фабрику

"14 грудня звернувся в Антикорупційне бюро з проханням порушити кримінальну справу. Додав всі ці документи, які там, до речі, журналісти мені передали. І попросив об'єктивно всебічно це розслідувати. Вчора мені зателефонував детектив і запросив сьогодні прибути на допит", - повідомив Пашинський.