Мартиненко: з 7 грудня як свідок надаю пояснення правоохоронцям, всі спекуляції тут безпідставні

Про це повідомила його прес-служба. “З поважних причин адвокати попросили Національне антикорупційне бюро України перенести на інший день мій прихід в якості свідка, були надані відповідні документи. Це суто технічний момент, але почались якісь дивні заяви і спекуляції. Я найбільше зацікавлений в тому, щоб якомога швидше розставити крапки над “і” навколо всіх фейкових звинувачень і доносів. І співпрацюю тут з усіма правоохоронними органами”, - наголосив Микола Мартиненко.

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Так, 7 грудня 2015 року Микола Мартиненко як свідок надав пояснення в Генеральній прокуратурі України по запиту чеської прокуратури про правову допомогу, вказує його прес-служба.

22 грудня він в якості свідка відповів на питання слідчих Національної поліції у Одеській області. Одна зі статей, по якій нею здійснюється кримінальне провадження під керівництвом Одеської прокуратури, звучить як “порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах”. “Але я надав відповіді на всі питання, хоча про порушення правил безпеки - це щось нове”, цитує Миколу Мартиненка його прес-служба.

“Я свідомо пішов на відмову від депутатського імунітету, а заяви про начебто “гру” з мого боку були конспірологічними “побрехеньками”. Я надаю відповіді правоохоронцям на всі питання і готовий робити це й надалі, аби якомога швидше встановити істину. Тепер, коли ситуацію переведено суто в юридичну площину, замовникам і виконавцям дискредитаційної піар-кампанії проти мене буде набагато важче. 10 млн. доларів були витрачені ними марно, але вони продовжують істерити і маніакально оплачувати публікації в закордонних та вітчизняних ЗМІ”, - наголосив він.

“Хочу підкреслити, що ні в Україні, ні за її межами жодних звинувачень чи підозр мені не пред’являлось. Я надаю пояснення виключно як свідок і юридично доведу всю безпідставність звинувачень в ЗМІ на мою адресу”, - відзначив Микола Мартиненко.

“НАБУ чи будь-які інші уповноважені органи мають право перевіряти будь-яку інформацію – навіть якщо вона пов’язується з моїм ім’ям штучно і на підставі замовних матеріалів у ЗМІ. Мені вже доводилося в 2005 році спростовувати роздруківки статей і доводити свою правоту в суді”, - сказав Микола Мартиненко. “Побачимо, що будуть робити замовники і виконавці брудної інформаційної кампанії після того, як всі їхні звинувачення розсипляться”, - відзначив він.