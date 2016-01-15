Корбана виписали з Інституту Амосова та перевели до СІЗО СБУ - прес-служба "УКРОПу"
Лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана виписали з Інституту ім. Амосова та перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби партії "УКРОП" Євгенія Кравчук.
"Геннадія Корбана сьогодні вранці виписали із Інституту Амосова і перевели до Слідчого ізолятора СБУ на Аскольдовому провулку в Києві", - наголосила Кравчук.
Читайте такожКорбан заявив, що один із прокурорів у його справі володіє двома Porsche і пентхаусом у Києві
Як зазначила керівник прес-служби партії, "лікарі рекомендують Корбану перебувати під медичним наглядом, і у випадку поганого самопочуття він знову може бути госпіталізований".
Як повідомляв УНІАН, адвокати Корбана двічі під час судового розгляду в Апеляційному суді Києва їхньої скарги на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання лідера «УКРОПу» під вартою 5 та 13 січня заявляли, що їх підзахисний перебуває на лікуванні в інституті Амосова.
13 січня Апеляційний суд переніс на 22 січня розгляд скарги на рішення про тримання Корбана під вартою.
Суддя Денис Масенко постановив звернутися до Київського міського бюро судово-медичних експертиз для надання висновку щодо стану здоров'я Корбана.
Лідеру «УКРОПу» 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування.