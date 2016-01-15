Нуланд прибула до Росії для розмови з помічником Путіна про Україну

Вікторія Нуланд вже перебуває в Калінінградській області. Сьогодні вдень вона зустрічається з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Зустріч відбудеться в Калінінграді, повідомляє ТАСС. Очікується, що консультації проходитимуть в закритому режимі у резиденції президента Володимира Путіна в місті Піонерський, на березі Балтійського моря.

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За попередніми даними, Вікторія Нуланд і Владислав Сурков планують консультації щодо виконання мінських угод з врегулювання конфлікту на Донбасі.

13 січня після завершення засідання тристоронньої контактної групи спеціальний представник ОБСЄ у цій групі Мартін Сайдік повідомив, що сторони конфлікту в Україні знову спробують повністю припинити вогонь з 14 січня. Проте повідомлення про порушення режиму припинення вогню продовжують надходити. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну в порушенні "режиму тиші".

США є одним із головних союзників України в її протистоянні агресії Росії.