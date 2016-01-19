У Порошенка прокоментували фейкове звернення "Азова" до Нідерландів
Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв назвав фейкове звернення нібито полку "Азов" до Нідерландів, поширене ввечері 18 січня, цинічним проявом агресивної пропаганди, спрямованої проти України.
Про це він заявив на зустрічі з послом Нідерландів в Україні Кейсом Кломпенхаувером, повідомляє прес-служба глави держави.
Зазначається, що співрозмовники обговорили підготовку до консультативного референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію України з ЄС.
"Українська сторона рішуче дезавуювала поширене ввечері 18 січня відеозвернення, в якому невідомі особи намагаються створити враження, що вони належать до бійців полку "Азов", погрожують нідерландській стороні і знищують національний прапор Королівства Нідерланди", - йдеться в повідомленні.
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"Ця фейкова постановка є цинічним проявом агресивної пропаганди, яка з усією очевидністю спрямована проти України, її міжнародного іміджу та Угоди про асоціацію з ЄС. Автори цієї акції втрачають розум, намагаються скористатися останнім шансом, щоб не дозволити Україні самій обирати своє майбутнє. Їм не вдалося запобігти підписанню Угоди про асоціацію з ЄС, і тепер вони хочуть зупинити його імплементацію та повне набуття чинності Угоди", - підкреслив Єлісєєв.
Українська і нідерландська сторони висловили спільну позицію, що подібні фейкові акції не зможуть вплинути на високий рівень партнерства і співробітництва між двома країнами.
"Пропагандистський крок, який мав на меті посіяти розбрат між українським та нідерландським народами, очікувано буде мати зворотний ефект в світі, в якому сповідуються цінності демократії, свободи і прав людини. Знищувати прапор країни - це відразлива наруга над державною символікою, і в Україні, яка глибоко цінує дружні і теплі відносини з Королівством Нідерланди, ніколи і ні в кого не піднялася б рука таке зробити", - наголошується в повідомленні.
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Як відомо, ввечері 18 січня в YouTube з'явилося звернення від людей у балаклаві, які представилися добровольчим полком "Азов". Вони погрожували Нідерландам і вимагали ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС.
6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".