У Порошенка прокоментували фейкове звернення "Азова" до Нідерландів

Про це він заявив на зустрічі з послом Нідерландів в Україні Кейсом Кломпенхаувером, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили підготовку до консультативного референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Українська сторона рішуче дезавуювала поширене ввечері 18 січня відеозвернення, в якому невідомі особи намагаються створити враження, що вони належать до бійців полку "Азов", погрожують нідерландській стороні і знищують національний прапор Королівства Нідерланди", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМЗС: війна на Донбасі буде "козирем" опонентів Асоціації України з ЄС перед референдумом у Нідерландах

"Ця фейкова постановка є цинічним проявом агресивної пропаганди, яка з усією очевидністю спрямована проти України, її міжнародного іміджу та Угоди про асоціацію з ЄС. Автори цієї акції втрачають розум, намагаються скористатися останнім шансом, щоб не дозволити Україні самій обирати своє майбутнє. Їм не вдалося запобігти підписанню Угоди про асоціацію з ЄС, і тепер вони хочуть зупинити його імплементацію та повне набуття чинності Угоди", - підкреслив Єлісєєв.

Українська і нідерландська сторони висловили спільну позицію, що подібні фейкові акції не зможуть вплинути на високий рівень партнерства і співробітництва між двома країнами.

"Пропагандистський крок, який мав на меті посіяти розбрат між українським та нідерландським народами, очікувано буде мати зворотний ефект в світі, в якому сповідуються цінності демократії, свободи і прав людини. Знищувати прапор країни - це відразлива наруга над державною символікою, і в Україні, яка глибоко цінує дружні і теплі відносини з Королівством Нідерланди, ніколи і ні в кого не піднялася б рука таке зробити", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Нідерландах не повірили ролику з погрозами від нібито бійців "Азову"

Як відомо, ввечері 18 січня в YouTube з'явилося звернення від людей у балаклаві, які представилися добровольчим полком "Азов". Вони погрожували Нідерландам і вимагали ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС.

6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".