Новими власниками Київського річкового вокзалу виявилися Шуфрич і Бродський – "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє радіо "Свобода". Відповідно до даних інформаційного ресурсу Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Smida, 24% акцій ПАТ «Київський річковий порт», яке володіє будівлею річкового вокзалу, належить белізькій фірмі Aerotrade solutions inc. Її представник Андрій Савчук був фінансовим директором Київського представництва «Торговий дім «Жидачівський паперовий комбінат», а також фінансовим директором концерну «Основа» з орбіти Михайла Бродського. Цей же Андрій Савчук у 2002 році був кандидатом у народні депутати від партії Бродського «Яблуко».

Директором самого ПАТ «Київський річковий порт» є Сергій Бойко, він же – керівник київської регіональної організації «Партії вільних демократів» Михайла Бродського.

Михайло Бродський у телефонному коментарі підтвердив «Схемам», що має прямий стосунок до ПАТ «Київський річковий порт», є акціонером товариства.

«Так, ми купували акції у Сергія Максимова. «Зайшли» акціонерами десь із півроку тому. Ми бачимо розвиток річкового порту. У цьому приміщенні було два ресторани, а також він працював як сам вокзал для туристів для прогулянок по Дніпру. Ми досі вбачаємо, що працювати він має у двох напрямках – ресторани і вокзал. Поки рано говорити про щось конкретно, концепцією займається мій син Юрій», – зазначив Михайло Бродський. Однак вартість угоди купівлі будівлі не назвав.

25% акцій ПАТ «Київський річковий порт» належить ТОВ «Сучасне партнерство». Екс-директором ТОВ «Сучасне партнерство» був Віктор Сидорук – помічник депутата Нестора Шуфрича.

ТОВ «Сан гален холдінг», яке володіє ще 25% акцій ПАТ «Київський річковий порт» теж, ймовірно, компанія, наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із Міжнародним благодійним фондом «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського», співзасновником якого є нині покійна матір Нестора Шуфрича – Марія Шуфрич.

Коментар у Нестора Шуфрича поки що взяти не вдалося – він не відповідає на телефонні дзвінки.

Зазначається, що це не перший спільний бізнес Нестора Шуфрича і Михайла Бродського. За даними «Слідство.Інфо», їм також належить ресторан «Гімалаї» на Хрещатику в Києві.