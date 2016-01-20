Ляшко: Рада не розглядатиме зміни до Конституції наступного тижня

Про це йдеться на сторінці нардепа у Facebook.

"На Банковій прийнято рішення не протягувати зміни до Конституції наступного сесійного тижня, оскільки відсутні необхідні 300 голосів депутатів", - написав Ляшко.

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"Завдяки позиції фракцій Радикальної партії, Самопомочі і Батьківщини загроза відтермінована, але не ліквідована. Влада не залишатиме спроб назбирати бажану кількість голосів", - вважає нардеп.

За моєю інформацією, на Банковій прийнято рішення не протягувати зміни до Конституції наступного сесійного тижня, оскіль... Posted by Олег Ляшко on Tuesday, January 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Ляшко заявляв, що влада розглядає варіант голосування змін до Конституції в таємному режимі. За словами Ляшка, «якщо буде таке голосування, то це буде така наруга над законом і правом, якої цивілізований світ ще не бачив».