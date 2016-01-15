Влада розглядає варіант голосування змін до Конституції в таємному режимі - Ляшко

Про це заявив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«За моєю інформацією, влада розглядає варіант голосування змін до Конституції в таємному режимі, як Турчинов колись протягнув закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі (йдеться про закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений 16 вересня 2014 року на закритому засіданні ВР - УНІАН)», - зазначив він.

За словами Ляшка, «якщо буде таке голосування, то це буде така наруга над законом і правом, якої цивілізований світ ще не бачив».

«Зміни до Конституції України - в таємному режимі?! Янукович, Гітлер і всі інші диктатори світу разом узяті просто відпочивають. До таких махінацій влада вдається, бо в неї немає 300 голосів "за" особливий статус для Донбасу», - зауважив політик.

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Ляшко від імені Радикальної партії закликає прийти до парламенту «всіх українців, які усвідомлюють, що зміни до Конституції - це московський сценарій знищення України».

За моєю інформацією, влада розглядає варіант голосування змін до Конституції в таємному режимі, як Турчинов колися протя... Опубліковано Олегом Ляшком14 січня 2016 р.

Водночас прес-секретар голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук заявляє у Facebook, що таке повідомлення викликало у нього подив.

«Мені почали телефонувати журналісти з проханням прокоментувати, що у Верховній Раді нібито готується таємне голосування щодо змін до Конституції. Був дуже здивований такими запитаннями. Не знаю, хто запустив ці безпідставні чутки», - написав речник.

При цьому він зазначив, що «процедура внесення змін до Конституції чітко регулюється як регламентом, так і самою Конституцією, а тому відхилення від цієї процедури просто неможливі».

Мені почали телефонувати журналісти з проханням прокоментувати, що у Верховній Раді ніби-то готується таємне голосування... Опубліковано Dmytro Stoliarchuk15 січня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226 голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця саме цієї сесії (2 лютого) законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.