Прокуратура Київської області викликала Саакашвілі на допит

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

"Процесуальним керівником прокуратури Київської області викликано губернатора Одеської області для надання інформації щодо відомих йому корупційних правопорушень з боку працівників митниці до приміщення прокуратури. Вказаний виклик Саакашвілі на допит обумовлений необхідністю отримати інформацію, яка є важливою для слідства", - зазначається в повідомленні.

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Прокуратура Київської області отримала від Саакашвілі інформацію щодо високопоставлених корупціонерів на Київській митниці, які, за попередньою інформацією, отримують надприбутки через маніпулювання вартості розмитнення товарів на різних митницях України, у тому числі й функціонування так званої "горіхової мафії".

Нагадаємо, раніше глава НАБ Артем Ситник заявляв, що оприлюднена головою Одеської обласної держадміністрації Михаїлом Саакашвілі інформація про корупцію на держпідприємствах може бути підставою для порушення кримінальної справи.