США заявляють про готовність допомагати Україні у підготовці армійських спецназівців

Про це заявив командувач силами спеціальних операцій Збройних сил США в Європі генерал-майор Григорій Ленгейл сьогодні під час зустрічі з начальником Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, повідомили УНІАН у прес-службі Генштабу.

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Як зазначили у відомстві, в ході зустрічі Муженко подякував за підтримку, яку США надають української армії у створенні нових для України Сил спеціальних операцій. Він також висловив зацікавленість у залученні іноземних радників та інструкторів до підготовки українських фахівців Сил спеціальних операцій.

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У свою чергу Ленгейл підкреслив, що незабаром Україна матиме власну систему підготовки військ спеціального призначення, спираючись на власний бойовий досвід і особливості своєї країни, а США всіляко допомагати Україні у навчаннях і тренуваннях фахівців спеціальних операцій.