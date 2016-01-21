Хуг заявляє про незадовільне виконання сторонами Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу.

«Використання зброї чітко показує, що озброєння не відведені від лінії зіткнення, і дотримання Мінських угод залишається незадовільним», - зазначив Хуг.

Читайте такожМісія ОБСЄ відкрила патрульну базу в Станиці Луганській

За його словами, обидві сторони конфлікту мають краще виконувати Мінські домовленості.

«Спостерігачі СММ ОБСЄ побачили спорожнілі майданчики для відведених озброєнь з одного боку і відносно мало військового обладнання на таких майданчиках з іншого боку», - повідомив Хуг.

Він зазначив, що за останні кілька місяців спостерігачі побачили тенденцію, що обидві сторони конфлікту передислоковували позиції ближче одна до одної, і це очевидно спостерігалося на захід та північний захід від околиці Горлівки та Зайцевого.

«На жаль, ми продовжуємо реєструвати військові дії навколо Горлівки. В неділю різко виникли приклади збройної боротьби, коли між 18.30 та 22.47 був інтенсивний обмін пострілами на південно-західних околицях цього міста. Спочатку застосовувалося лише стрілецьке озброєння, але дуже швидко ми почули, що використовуються танки і міномети, які заборонені додатком до Мінських угод», - наголосив Хуг.

Він також зазначив, що Донецьк та місцевість поблизу Донецького аеропорту залишаються «відносно спокійними».

«Ніхто не очікує швидкої повної демобілізації, ми не очікуємо, що обидві сторони складуть зброю, коли вони відчувають постійну загрозу. Тим не менше, ми очікуємо, що обидві сторони поважатимуть укладені угоди про створення зони безпеки», - заявив Хуг.