Керрі та Лавров обговорили шляхи прискорення повного впровадження Мінських угод

Про це йдеться в заяві представника Державного департаменту США Джона Кірбі.

"Щодо України - вони обговорили, яким чином прискорити повне впровадження Мінських зобов'язань, у тому числі негайну необхідність відновлення режиму припинення вогню і повного доступу спостерігачів ОБСЄ (до всіх об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донбасу)", - йдеться в заяві.

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Також зазначається, що голови зовнішньополітичних відомств обох країн обговорили плани стосовно переговорів між різними сирійськими сторонами у громадянській війні, які заплановані на 25 січня під егідою Організації Об'єднаних Націй.

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Окрім того, Керрі і Лавров обговорили важливість рішучої та єдиної реакції на ядерні випробування у Північній Кореї, влада якої здійснює їх всупереч резолюціям Ради безпеки ООН.