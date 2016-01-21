У БПП заявили, що консультації щодо ротацій у Кабміні все ще тривають

Перший заступник лідера фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко заявляє, що консультації з приводу ротацій в уряді продовжуються, і наступного тижня рішень ще не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання Ради коаліції, відповідаючи на питання щодо можливих кадрових змін в уряді.

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“На сьогоднішній день циркулюють і обговорюються кандидатури. Ми на фракції попередньо обговорювали, ще до нового року, кандидатуру пана Ковальчука як пропозицію від нашої фракції на посаду першого віце-прем'єра. Ми на фракції обговорювали кандидатуру пана Рябікіна”, - сказав Кононенко щодо можливого кандидата на посаду міністра інфраструктури. «Але формалізованого рішення фракції щодо цих питань немає», - додав він.

Крім того, зазначив Кононенко, обговорюються кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я. “Також на рівні консультацій у фракції і з іншими фракціями обговорювались кандидатура Тодурова, директора Центру серця. Але також формалізованих рішень немає”, - сказав він.

При цьому Кононенко висловив думку, що наступного пленарного тижня “навряд чи будуть якісь рішення щодо змін до уряду, бо потрібно визначитись з кандидатами, потрібно провести консультації, потрібно, щоб кандидати поспілкувалися із фракціями коаліції”.

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“На це потрібен час, тому, можливо... скоріш за все, на наступній сесії”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує вагомих кадрових змін у складі Кабінету міністрів та забезпечення ним економічного зростання.