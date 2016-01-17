Гройсман слідом за Порошенком анонсував ротації в уряді

Про це голова Верховної Ради України Володимир Гройсман сказав в інтерв’ю телеканалу "Еспресо ТВ", відповідаючи на питання щодо можливості змін в уряді найближчим часом.

"Зовсім очевидно, що ротації в уряді є природними. І я вважаю, що не самоціль - змінити одного міністра на іншого, а ціль має полягати у тому, що ті, хто прийде на зміну, мають бути достатньо професійними і мати свій погляд... що вони будуть робити на своїй відповідальній ділянці для того, щоб ситуацію в країні змінити", - сказав Гройсман.

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Він зазначив, що "консультації ці йдуть".

"Є, на моє глибоке переконання, низка міністрів, до яких є величезні питання з точки зору їхньої професійності і віддачі тій справі, на яку їх делегували, в тому числі, в українському парламенті", - сказав спікер.

Гройсман висловив думку, що "за наслідком такої аналітичної роботи і роботи коаліції, всередині, щодо формування пропозицій, такі зміни будуть очевидними і відбудуться".

Як повідомляв УНІАН, 14 січня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує вагомих кадрових змін у складі Кабінету міністрів та забезпечення ним економічного зростання.