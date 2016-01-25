Журналіст оприлюднив перелік кримінальних справ проти помічника генпрокурора за отримання хабарів

Проти помічника генерального прокурора України, прокурора Владислава Куценка було відкрито низку кримінальних проваджень за отримання хабарів у майже мільйон гривень. Провадження відкриті у 2013 році, коли він був депутатом Запорізької райради Запорізької області.

Про це свідчать дані з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відомий журналіст Володимир Бойко.

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24 січня у програмі Hard Talk на каналі «112 Україна» прокурор Куценко заявив, що інформація про відкриття кримінальних проваджень за фактом отримання ним хабарів не відповідає дійсності. Однак журналіст спростував його заяву, навівши дані з ЄРДР.

"22 лютого 2013 року прокурор Запорізького району в ЄРДР зареєстрував кримінальне провадження №42013080230000008 за фактом одержання депутатами Запорізької районної ради Запорізької області Куценком В. І. та Колесниковим В. І. неправомірної вигоди в розмірі 212 600 грн від Сендецького Г. І.", - стверджує журналіст.

За його словами, того ж дня, 22 лютого 2013 року, прокурор Запорізького району зареєстрував у ЄРДР кримінальне провадження №42013080230000009 за фактом одержання депутатами Запорізької районної ради Запорізької області Куценком В. І. та Колесниковим В. І. неправомірної вигоди в розмірі 188 000 грн за вплив на голову Балабенської селищної ради щодо ухвалення рішення із землевідводу.

"22 травня 2013 року прокурор Запорізького району зареєстрував у ЄРДР кримінальне провадження №42013080230000999 за фактом одержання депутатами Запорізької районної ради Запорізької області Куценком В. І. та Колесниковим В. І. неправомірної вигоди в розмірі 253 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Бойко заявив, що 5 червня 2013 року прокурор Запорізького району зареєстрував у ЄРДР кримінальне провадження №42013080230001084 за фактом одержання депутатами Запорізької районної ради Запорізької області Куценком В. І. та Колесниковим В. І. неправомірної вигоди в розмірі 132 570 грн за вплив на ухвалу рішення щодо землевідводу головою Володимирської сільської ради Старовєровим В. Б.

"Також 5 червня 2013 року прокурор Запорізького району зареєстрував у ЄРДР кримінальне провадження №42013080230001085 за фактом одержання депутатами Запорізької районної ради Запорізької області Куценком В. І. та Колесниковим В. І. неправомірної вигоди в розмірі 45 400 грн за вплив на ухвалу рішення щодо землевідводу головою Григорівської сільської ради Проценком С. Ф.", - пише журналіст.

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Бойко каже, що 4 лютого 2014 року всі матеріали щодо отримання неправомірної вигоди Куценком В. І. та Колесниковим В.І. об’єднані в одне провадження №42013080230000008, прийняте до розслідування слідчим управлінням ГУ МВС України в Запорізькій області.

«Якщо старший помічник генпрокурора й далі стверджуватиме, що за фактами отримання ним хабарів ніколи не відкривались кримінальні провадження, мені доведеться опублікувати матеріали справи», – наголосив Володимир Бойко.