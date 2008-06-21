Проти українських миротворців в Абхазії можливі провокації

У разі введення українських миротворців до Абхазії проти них спочатку можливі провокації.

Про це в коментарі УНІАН сказав незалежний військовий експерт, оглядач радіо «Свобода» Коба ЛІКЛІКАДЗЕ.

«Якщо в Абхазії встануть українські миротворці, то в перші дні та тижні цілком можливий проти них ряд провокацій, навіть військових атак, щоб показати неспроможність українських миротворчих сил», - сказав К.ЛІКЛІКАДЗЕ.

На його думку, буде краще, якщо в Абхазії розміститься поліція ООН і ЄС.

«Бойових зіткнень в зоні конфлікту немає, в основному проти грузинського населення здійснюються сезонні напади невідомих бандформувань, наприклад, під час урожаю і т.д., що носить, швидше, кримінальний характер, ніж політичний. І у такому разі ефективними будуть поліцейські підрозділи», - додав він.

Експерт упевнений, що Грузія змогла б навести лад своїми силами за 2-3 тижні, але грузинська поліція не може діяти в зоні конфлікту зі зброєю в руках.

Водночас К.ЛІКЛІКАДЗЕ припускає, що РФ не зможе перешкодити Україні ввести своїх миротворців до Абхазії.

«Ну, напасти на Україну вона не зможе. Україна - це не Грузія початку 90-х. І скільки можна використовувати як розмінну монету кримське питання. А в 2017 році російському флоту доведеться залишити Крим, так само як і російські бази залишили Ахалкалакі та Батумі. Треба змиритися і не робити подальших помилок проти України. Вона сильна держава, щоб відбити нападки Росії, незважаючи на прив`язку до російської економіки», - вважає він.

Він нагадав, що російські труби з енергоресурсами для Європи проходять через Україну. «Росії треба відійти від рецидивів «холодної війни» і почати грати позитивну роль для своїх сусідів, що піде їй більше на користь. Час «старших братів» та імперських амбіцій пройшов. Не думаю, що істерія проти Грузії і України на користь російського народу», - сказав він.