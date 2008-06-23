У відставці Тимошенко ніхто не зацікавлений - експерт

Відставки уряду Тимошенко в Україні очікують давно. Спікер Арсеній Яценюк заявив, що в парламенті існує бажання відправити кабмін у відставку до літніх парламентських канікул. Натомість київський політолог Віктор Небоженко вважає, що у відставці уряду не зацікавлена жодна з провідних політичних сил.

Збір підписів депутатів за заслуховування звіту уряду, організований Партією регіонів, прем’єр Тимошенко розцінила як спробу відволікти увагу від виявлених Контрольно-ревізійним управлінням десятимільярдних зловживань уряду Віктора Януковича. А спікер Арсеній Яценюк не виключив відставки уряду та розпаду коаліції в разі негативної оцінки урядового звіту в парламенті. Однак, як вважає політолог Віктор Небоженко, Партія регіонів не готова очолити уряд, бо не знає, як зупинити інфляцію за умов подвійної дорожнечі імпортного газу. Президентська сторона зацікавлена в дискредитації БЮТ, а сама Юлія Тимошенко впевнена, що до кінця року впорається зі зростанням цін і забезпечить собі успішний старт президентської кампанії. Заяви Яценюка політолог розцінив як намагання виступити в ролі четвертої політичної сили, або стати посередником між Партією регіонів, БЮТ та Президентом.

Німецька хвиля