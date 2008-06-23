Начальник управління КМДА подав у відставку

Начальник Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном Боліслав АНДРУШЕНКО подав Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ заяву на звільнення, повідомляє прес-служба КМДА.

Звільнити його Б.АНДРУШЕНКО просить з 1 липня.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, посадова особа йде з посади за статтею 39 та статтею 36 п. 1 (за згодою сторін) Кодексу законів про працю України.

КМДА нагадує, що Б.АНДРУШЕНКО з 1996 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління контролю за благоустроєм, а з грудня 2006 року став начальником Головного управління контролю за благоустроєм.

Як повідомляв УНІАН, Б.АНДРУШЕНКО був обраний до Київради 26 березня 2006 р. за списком блоку «Наша Україна», однак потім вийшов із фракції цього блоку і вступив у депутатську групу «Демократичний Київ».

Б.АНДРУШЕНКО оскаржував у суді постанову Верховної Ради про проведення 25 травня цього року дострокових виборів мера столиці та Київради. Розгляд справи було закрито у зв’язку із заявою Б.АНДРУШЕНКА про відмову від адміністративного позову, яку той написав після звернення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до усіх депутатів не звертатись до суду з приводу законності зазначеної постанови ВР.

Минулого тижня стало відомо про звільнення з посади заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ. За інформацією мера столиці, вона пішла з посади за власним бажанням через погрози на її адресу з боку “бандитів з МВС”.