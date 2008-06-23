До Рибакова можуть приставити «Альфу»

Служба безпеки України перевіряє заяву, що надійшла від народного депутата Ігоря РИБАКОВА, щодо погроз на його адресу. Про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив тимчасового виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Дійсно така заява надійшла від народного депутата. З суботи перевіряється, хто стоїть за цими погрозами», - сказав він, додавши при цьому, що також вирішується питання про надання народному депутату охорони, яку здійснюватимуть співробітники спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Як повідомляв УНІАН, 20 червня народний депутат України, голова міжфракційного об’єднання Верховної Ради “Контрабанді-стоп” І.РИБАКОВ звернувся до СБУ та Генеральної прокуратури України з приводу перевірки фактів погроз його життю та з вимогою встановити їх авторів.

І.РИБАКОВ стверджує, що останнім часом на його адресу “почастішали погрози фізичної розправи”. “Неодноразово мені телефонували невідомі, кожен із яких вів розмову у погрозливій формі. Анонімні листи аналогічного змісту надходили на мою електронну адресу, через sms мене попереджали про замах на мене. В останньому листі, який я одержав у парламентській пошті, автор прямо пише: …"Ты притягиваешь на себя внезапную смерть и гибель…", - повідомив І.РИБАКОВ.