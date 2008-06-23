Подальше існування коаліції залежить у великій мірі від позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА, заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи УНІАН результати експертного опитування, проведеного АМС 19-20 червня.

За його словами, більшість політичних експертів, відповідаючи на запитання про політичних гравців, від яких залежить подальше існування демократичної коаліції, в першу чергу назвали В.ЮЩЕНКА. На другому місці - прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, далі йде голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, і на останньому місці знаходиться лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, експерти адекватно оцінили діяльність топ-політиків щодо збереження коаліції. «Експерти відзначають високу стійкість ТИМОШЕНКО в політичній комунікації з Секретаріатом Президента, - сказав він. - При цьому цілком очевидно, що ТИМОШЕНКО тримається з останніх сил, намагаючись поводитися «в рамках пристойності». Звідси стримані формулювання й обтічна позиція з низки ключових питань. Водночас можна не сумніватися, що така конформістська позиція ТИМОШЕНКО не може бути підтримана тривалий час. І вже найближчим часом можна очікувати радикальніших дій ТИМОШЕНКО та її команди».

У ході експертного опитування проінтерв`ювано 22 політологи, політтехнологи й журналісти, серед яких - представники профільних наукових установ, аналітичних структур й найбільш рейтингових ЗМІ України.