Ющенко дякує владі Португалії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив вдячність владі Португалії за гарне ставлення до українців, які проживають у цій країні. Про це В.ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі з Головою Асамблеї (парламенту) Республіки Португалія Жайме ГАМОЮ та представниками політичних партій, які мають депутатів в Асамблеї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, головні питання, що обговорювалися на зустрічі - розвиток парламентської українсько-португальської співпраці, розбудова торгово-економічного та інвестиційного співробітництва, Голодомор 1932-1933 років в Україні, підтримка Португалією європейської та євроатлантичної інтеграції України, посилення соціального захисту українських громадян у Португалії.

«Ми вважаємо міжпарламентські контакти важливою складовою політичних відносин між двома державами», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що Україна вітає створення парламентських груп дружби у вищих законодавчих органах України і Португалії та закликає їх до активізації співпраці з метою реалізації спільних інтересів.

Говорячи про торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво наших країн, Президент відзначив, що Україна надає його збалансованому розвитку особливого значення. «Ми задоволені тенденцією стабільного зростання обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій протягом останніх двох років», - сказав він, нагадавши, що торік загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами становив 146 млн. дол. (на 74% перевищує показник 2006 року), а в І кварталі 2008 року обсяг двосторонньої торгівлі становив близько 19,5 млн. дол. зі значним дисбалансом на користь Португалії.

Президент окремо висловив вдячність владі Португалії за гарне ставлення до українців, які проживають у цій країні. Українська сторона планує докласти усіх необхідних зусиль для повернення співвітчизників на Батьківщину, підкреслив В.ЮЩЕНКО, водночас поки що потрібно забезпечити їх належний соціальний захист та національно-культурну ідентичність. У цьому контексті Президент особливо наголосив на важливості якнайшвидшого укладення Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення.

Президент подякував португальській стороні за підтримку Резолюції ЮНЕСКО про вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Він висловив сподівання, що Португалія офіційно засудить Великий голод на загальнонаціональному рівні та підтримає проект Резолюції із засудження Голодомору, яку Україна має намір внести на розгляд 63-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Говорячи про євроатлантичний курс України як нашу стратегічну мету, глава держави відзначив: українська сторона сподівається, що країни-члени НАТО, в тому числі Португалія, підтримають прагнення України отримати запрошення до ПДЧ у ході цьогорічного грудневого засідання міністрів закордонних справ Альянсу.

Президент також висловив сподівання, що Португалія й надалі підтримуватиме Україну в її євроінтеграційних прагненнях.

Зі свого боку, Голова Асамблеї побажав Україні успіхів на міжнародній арені та висловив впевненість у тому, що наша держава неодмінно стане членом європейських та євроатлантичних структур.