БПП озвучив свої кандидатури до складу нового уряду
Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" на своєму засіданні у понеділок ухвалила список своїх кандидатів на посади у Кабінеті міністрів.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на нардепа з БПП Сергія Лещенка.
Згідно з інформацією депутата, голову фракції БПП Юрія Луценка уповноважили озвучити прізвища кандидатів на переговорах з фракціями коаліції.
Читайте такожУ БПП готові продовжувати працювати з Яценюком для збереження політичної стабільності – Луценко
Зокрема, на посади в уряді претендують:
Олексій Гончаренко – міністр охорони здоров’я;
Гліб Загорій - міністр екології;
Тарас Кутовий - міністр аграрної політики;
Павло Рябікін - міністр інфраструктури;
Віталій Ковальчук - перший віце-прем’єр;
Євген Нищук - міністр культури;
Ольга Бєлькова - віце-прем'єр з євроінтеграції;
Олександр Співаковський - міністр освіти.
За словами Лещенка, на засіданні фракції не було кворуму, а відтак рішення було ухвалене з порушенням положення про фракцію.
Читайте також"Самопоміч" висуне кандидатуру Павленка на посаду міністра АПК у новому уряді