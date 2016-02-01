БПП озвучив свої кандидатури до складу нового уряду

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на нардепа з БПП Сергія Лещенка.

Згідно з інформацією депутата, голову фракції БПП Юрія Луценка уповноважили озвучити прізвища кандидатів на переговорах з фракціями коаліції.

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Зокрема, на посади в уряді претендують:

Олексій Гончаренко – міністр охорони здоров’я;

Гліб Загорій - міністр екології;

Тарас Кутовий - міністр аграрної політики;

Павло Рябікін - міністр інфраструктури;

Віталій Ковальчук - перший віце-прем’єр;

Євген Нищук - міністр культури;

Ольга Бєлькова - віце-прем'єр з євроінтеграції;

Олександр Співаковський - міністр освіти.

За словами Лещенка, на засіданні фракції не було кворуму, а відтак рішення було ухвалене з порушенням положення про фракцію.

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