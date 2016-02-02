Порошенко призначив нового заступника члена Венеціанської комісії

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Головатого заступником члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія).

Відповідний указ глави держави №29/2016 від 2 лютого опубліковано на президентському сайті. Читайте такожУ Венеціанській комісії вважають, що в Україні неможливо звільнити усіх суддів "Призначити Головатого Сергія Петровича - засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України - заступником члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), за згодою", - йдеться в тексті указу.

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