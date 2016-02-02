Порошенко призначив нового заступника члена Венеціанської комісії
15:05, 02 лютого 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Головатого заступником члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія).
Президент підписав указ про призначення Головатого / president.gov.ua
Відповідний указ глави держави №29/2016 від 2 лютого опубліковано на президентському сайті.
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"Призначити Головатого Сергія Петровича - засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України - заступником члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), за згодою", - йдеться в тексті указу.
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