СБУ запобігла продажеві 2 млн. прострочених яєць

У Криму виявлено 2 мільйони штук яєць з простроченим терміном придатності, які чекали своєї відправки в оптово-роздрібну торгову мережу півострова.

Як говориться в повідомленні прес-групи Головного управління Служби безпеки України в Криму, недоброякісну продукцію було виявлено на одній з птахофабрик автономії.

Пачки з простроченими яйцями виявили співробітники кримського Головного управління СБУ і представники управління ветеринарної медицини автономії.

Як говориться в повідомленні, птахофабрика вирішила «притримати» товар, очікуючи на підвищення цін, в результаті - партія яєць стала непридатною для вживання.

Підприємці, незважаючи на те, що вживання продукції могло призвести до масових отруєнь, приготували яйця до відправки.

На підприємство накладено штрафні санкції, а всю партію простроченого товару утилізовано.