Суд продовжить слухати справу Рудьковського
08:55, 25 червня 2008Політика
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Слово - свідкам
Справу Миколи Рудьковського сьогодні знову розглядатимуть у Печерському районному суді Києва, передає 5 канал. Нагадаємо, два тижні тому заслухали свідків - представників аеропорту "Бориспіль".
Сам колишній міністр транспорту доповідатиме перед судом після того як заслухають усіх свідків. Пана Рудьковського звинувачують у розкраданні державних коштів на суму майже 400 тисяч гривень. Як твердить обвинувачення - ці кошти екс-міністр витратив для мандрівки до Парижа.
Звинувачення винесли ще у грудні - тоді Рудьковського ув`язнили у Лук`янівському СІЗО. Але через погіршення здоров`я на остаточне рішення суду він чекає на свободі.
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