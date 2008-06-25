Суд продовжить слухати справу Рудьковського

Справу Миколи Рудьковського сьогодні знову розглядатимуть у Печерському районному суді Києва, передає 5 канал. Нагадаємо, два тижні тому заслухали свідків - представників аеропорту "Бориспіль".

Сам колишній міністр транспорту доповідатиме перед судом після того як заслухають усіх свідків. Пана Рудьковського звинувачують у розкраданні державних коштів на суму майже 400 тисяч гривень. Як твердить обвинувачення - ці кошти екс-міністр витратив для мандрівки до Парижа.

Звинувачення винесли ще у грудні - тоді Рудьковського ув`язнили у Лук`янівському СІЗО. Але через погіршення здоров`я на остаточне рішення суду він чекає на свободі.