Ющенко розраховує на наполегливість Яценюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що головним модератором переговорів щодо відновлення дієздатності коаліції має стати голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, глав держави розраховує, що А.ЯЦЕНЮК виявить наполегливість і рішучість у розробці плану дій з подолання внутрішньокоаліційних проблем.

За словами прес-секретаря, В.ЮЩЕНКО позитивно оцінює початок консультацій між А.ЯЦЕНЮКОМ, прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, лідерами фракцій БЮТ і блоку "Наша Україна – Народна самооборона", метою яких є пошук шляхів відновлення діяльності коаліції демократичних сил.

Президент переконаний, що це ключова справа самої більшості, всередині якої останнім часом виникли суттєві розбіжності як щодо пріоритетів, так і щодо способів їх втілення.

«Ключовими фігурами у врегулюванні проблем коаліції Президент вважає голову парламенту, керівника уряду та лідерів фракцій БЮТ та НУ-НС. Саме вони визначають весь комплекс діяльності коаліції та її взаємодії з Кабінетом міністрів. Інших учасників переговорного процесу бути не може», - наголосила І.ВАННИКОВА.

За її словами, це критично важлива умова для відновлення дійсно чесних та відкритих відносин у більшості, оскільки тільки самі депутати та члени уряду можуть визначити усі проблеми коаліції та кроки їх вирішення.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня під час зустрічі з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО, головою фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та заступником лідера фракції БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК для стабілізації ситуації у ВР запропонував розробити і ухвалити консолідуючий закон про внутрішню і зовнішню політику держави на період до 2010 року.