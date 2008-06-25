Ющенко розраховує на наполегливість Яценюка
Президент оцінює початок консультацій
|Ірина ВАННИКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, глав держави розраховує, що А.ЯЦЕНЮК виявить наполегливість і рішучість у розробці плану дій з подолання внутрішньокоаліційних проблем.
За словами прес-секретаря, В.ЮЩЕНКО позитивно оцінює початок консультацій між А.ЯЦЕНЮКОМ, прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, лідерами фракцій БЮТ і блоку "Наша Україна – Народна самооборона", метою яких є пошук шляхів відновлення діяльності коаліції демократичних сил.
Президент переконаний, що це ключова справа самої більшості, всередині якої останнім часом виникли суттєві розбіжності як щодо пріоритетів, так і щодо способів їх втілення.
«Ключовими фігурами у врегулюванні проблем коаліції Президент вважає голову парламенту, керівника уряду та лідерів фракцій БЮТ та НУ-НС. Саме вони визначають весь комплекс діяльності коаліції та її взаємодії з Кабінетом міністрів. Інших учасників переговорного процесу бути не може», - наголосила І.ВАННИКОВА.
За її словами, це критично важлива умова для відновлення дійсно чесних та відкритих відносин у більшості, оскільки тільки самі депутати та члени уряду можуть визначити усі проблеми коаліції та кроки їх вирішення.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня під час зустрічі з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО, головою фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та заступником лідера фракції БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК для стабілізації ситуації у ВР запропонував розробити і ухвалити консолідуючий закон про внутрішню і зовнішню політику держави на період до 2010 року.