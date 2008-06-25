Ющенко виписав коаліції «простий і відомий» рецепт

Якщо коаліція не підтвердить своє існування де-факто, Президент України Віктор ЮЩЕНКО шукатиме інші політичні шляхи подолання негативних процесів у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

За її словами, В.ЮЩЕНКО позитивно сприймає початок переговорів і наголошує, що підтримує скоординований план дій лідерів коаліції, який буде реалістичним і ґрунтуватиметься на чітких домовленостях.

«В.ЮЩЕНКО розраховує, що переговорники запропонують не декларації, а перелік чітких, послідовних кроків, які реабілітують депутатів більшості», - підкреслила прес-секретар.

На думку глави держави, сказала І.ВАННИКОВА, рецепт «одужання» демократичної більшості простий та відомий – повернення до виконання конституційної угоди, і лише таким чином існування цієї коаліції матиме сенс для України.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що парламентська більшість повинна продемонструвати суспільству свою дієвість, насамперед, через результативні голосування в сесійній залі, сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, прийняття законів, зокрема, закріплених у коаліційній угоді, ухвалення змін до державного бюджету стануть переконливими свідченнями життєдіяльності нинішньої коаліції, вважає Президент.

«Повернення коаліції до сталої законотворчості створює вагому передумову для стабільної роботи всієї Верховної Ради. У разі, якщо більшість не підтвердить своє існування де-факто, Президент шукатиме інші політичні шляхи подолання негативних процесів у парламенті», - зауважила прес-секретар глави держави.