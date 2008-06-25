У Мороза хочуть дострокових виборів

Секретар політради Соціалістичної партії України Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що лише нові парламентські вибори зможуть повернути політичні процеси в державі у конституційне русло.

Про це йдеться у коментарі С.НІКОЛАЄНКА, текст якого переданий УНІАН прес-службою СПУ.

На думку С.НІКОЛАЄНКА, виходячи з тих обставин, котрі склалися сьогодні на владному Олімпі, єдиний вихід – проведення нових дочасних парламентських виборів, в результаті яких прозрілі українські виборці не зроблять чергової помилки і не проголосують за олігархів. «Після того, враховуючи нову розстановку сил у Верховній Раді, можна буде створювати відповідну законодавчу базу для зміни вектору розвитку України з ліберального на соціальний»,- сказав він.

С.НІКОЛАЄНКО вважає, що сьогодні лише сліпий не бачить справжніх механізмів запеклої боротьби за владу, де ігноруються закони, розтоптується мораль. «Іншого від ліберальних політиків, для яких надприбуток є головною метою, чекати не доводиться. Заради цього провідники і БЮТ, і НУ-НС, і Партії регіонів готові піти на все, навіть якщо кінцевим результатом стане національна катастрофа, розкол України», - додав він.

Аналізуючи процеси, що відбуваються в політикумі України після дочасних парламентських виборів 2007 р., С.НІКОЛАЄНКО наголосив на абсолютній правоті соціалістів, котрі попереджали про катастрофічні наслідки для України ігнорування Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ конституційних норм.

Він вважає, що прийнята 28 червня 1996 року Конституція України є і на сьогодні однією з найбільш демократичних європейських Конституцій.

«І коли із снобістсько-тусовочного табору олігархів ми постійно чуємо нарікання на Конституцію, на те, що зміни, внесені до неї 8 грудня 2004 р., привели до розбалансування влади, тому, мов, потрібна нова Конституція, це не що інше, як цинічна брехня і намагання маніпулювати суспільною свідомістю»,- сказав С.НІКОЛАЄНКО.

На переконання секретаря Політради СПУ, за всім цим – «запекла війна за владні повноваження між президентським і прем’єрським кримінально-олігархічними кланами заради безперешкодного грабунку національних багатств країни, небажання дотримуватися Конституції, цілковитий правовий нігілізм В.ЮЩЕНКА».

На думку С.НІКОЛАЄНКА, В.ЮЩЕНКО вже після минулорічних антиконституційних указів про розпуск Верховної Ради перестав бути Президентом всіх українців і гарантом Конституції, а став «ідентичним своєму політичному батьку КУЧМІ, для якого ідея-фікс - безперешкодно дерибанити країну разом із своїм оточенням під керівництвом антиукраїнських сил з-за кордону».

Він вважає, що саме заради цього заходилися переписувати Конституцію під конкретну особу, створювати нове «адміністративно-примусове провладне і пропрезидентське об’єднання» «Єдиний Центр».