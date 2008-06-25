«Блок нових друзів Ющенка» зможе помірятися силами з ПР і БЮТ?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО як вірогідний кандидат на наступних президентських виборах основну підтримку отримає від партії «Єдиний Центр».

Як повідомили УНІАН в прес-службі КВУ, таку думку висловив голова правління КВУ Ігор ПОПОВ під час круглого столу в середу.

Він вважає, що у разі прямої та публічної підтримки президента ця партія може отримати 6-10% голосів виборців. І.ПОПОВ також не виключив створення на парламентські вибори ще кількох пропрезидентських технологічних проектів - на основі розкручених особистостей Віталія КЛИЧКА, Миколи КАТЕРИНЧУКА, або яскравих молодих регіональних лідерів.

За словами І.ПОПОВА, ще однією пропрезидентською силою може стати Блок Черновецького, який, маючи півмільйонний базовий електорат, за короткі терміни здатен вийти на помітний рейтинг на всеукраїнському рівні.

І.ПОПОВ вважає, що у випадку об‘єднання усіх цих діючих та потенційних проектів у єдиний мегаблок – „блок нових друзів Ющенка” - такий блок має шанси конкурувати з ПР та БЮТ майже на рівних. «Це об’єднання може статися або ще до парламентських виборів, або одразу після – напередодні виборів Президента», - сказав він.

Крім того І.ПОПОВ прогнозує, що умовний «Блок Яценюка» гіпотетично може подолати 3%-й бар’єр за умови солідної фінансової підтримки та вдало проведеної кампанії. Проте, зазначив він, тоді у нього суттєво зменшуються шанси стати лідером нової коаліції проющенківських сил або претендувати на повернення в крісло спікера ВР.

І.ПОПОВ також вважає, що міжнародний чинник відіграє мінімальну роль при проведенні виборів до Верховної Ради восени 2008 року. «Захід давно відмовився від активної участі в політичних процесах в Україні, Росія обмежиться пропагуванням ідей протидії НАТО та питанням російської мови без прив’язки до конкретних політичних сил в Україні», - додав він.