Богатирьова радить усунути "адвокатів", які кричать на кожному розі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що Україна не здійснювала протиправних кроків у питанні виконання договору про базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму.

Про це вона сказала в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Україна протиправних кроків у цьому питанні не здійснювала – вона ж не змінила ніяких вимог до Росії стосовно договору. Адже ми не змінили термін оренди», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, Україна повинна виконувати взяті на себе зобов`язання.

Секретар РНБО відзначила, що Договір про базування Чорноморського флоту в Україні був укладений не при цьому Президенту, «не вчора, і терміни його не змінювалися». «Єдина позиція, що приноситься штучно і зовсім не українською стороною, - це тиск з приводу продовження договору», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона вважає, що необхідно докладати зусиль до виконання домовленостей, а не до того, щоб сьогодні їх змінювати.

«А щоб двостороння політика була прагматичною, необхідно усунути від переговорного процесу - тим паче на найвищому рівні - тих «адвокатів», які кричать на кожному розі про свою позицію, щоб пограти на симпатіях людей. Сьогодні ці «яструби» стали головною проблемою у відносинах України і Росії», - додала секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Росії Г.КАРАСІН в інтерв`ю журналу «Огонёк», розміщеному на сайті МЗС РФ, заявив, що Росія готова розглянути питання про підвищення орендної плати за перебування свого Чорноморського флоту на території України після 2017 року.

Він нагадав, що на сьогодні орендна плата становить близько 98 млн. доларів за рік. «Цю суму Росія списує з державного боргу України. Така схема оплати завершується в 2017 році», - зазначив Г.КАРАСІН.

Коментуючи указ Президента України В.ЮЩЕНКА про припинення базування ЧФ РФ на території України після 2017 року, Г.КАРАСІН сказав, що в Росії «глибоко розчаровані подібним сюрпризом з боку українського керівництва». За його словами, указ «знецінив багато з того, що було досягнуто, зруйнувавши саму атмосферу переговорів, які проводяться».