У Балоги думають, що Тимошенко скоро викличе директорів гастрономів

У Секретаріаті Президента наголошують, що голови обласних державних адміністрацій не можуть бути винними у зростанні темпів інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

Коментуючи неодноразові звинувачення урядовців про те, що у зростанні цін в регіонах винні губернатори, А.КИСЛИНСКИЙ зауважив, що йому це нагадує «поганенький серіал», який скоро закінчиться.

А.КИСЛИНСЬКИЙ зауважив, що так можна дійти до того, що почнуть звинувачувати в інфляції власників супермаркетів.

«Будемо викликати на засідання уряду керівників гастрономів чи супермаркетів для того, щоб звинувачувати їх в інфляції через те, що вони підвищують ціни в своїх магазинах», - зауважив він.

Заступник глави Секретаріату Президента підкреслив, що місцеві державні адміністрації мають реалізовувати економічну політику, яку розробляє уряд. «Вони є виконавцями. Безумовно, у них є важелі, але це ці важелі є тактичними, а не стратегічними. Тому, вибачте, яку політику ми отримуємо з центру, таку бачимо і в регіонах», - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо надання Секретаріатом Президента дозволу губернаторам на поїздку до столиці для участі у сьогоднішньому засіданні Кабміну, А.КИСЛИНСЬКИЙ зауважив, що, за його інформацією, ніхто з керівників ОДА не звертався до Секретаріату з цього питання.

За його словами, це підтвердили і в уряді, наголошуючи, що Кабмін і не планував викликати керівників адміністрацій.

А.КИСЛИНСЬКИЙ ще раз сказав, що все це йому нагадує поганенький серіал, що кожна середа починається з того, що журналісти запитують, чи будуть губернатори на засіданні уряду.

«Це суто технічне питання. Голови ОДА працюють за своїм графіком, у них досить багато справ», - сказав він.

Він заспокоїв журналістів, що жодних «змін і перекосів в цьому питанні у нас не буде, і голови місцевих адміністрацій будуть працювати за своїм планом».