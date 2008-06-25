Тимошенко розповіла, чим займатиметься в Москві

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір обговорити у Москві питання щодо концепції підходу до підписання довгострокової угоди з забезпечення України газом.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її візит до Москви відбудеться в суботу.

За словами глави уряду, в Москві відбудеться засідання економічного комітету між урядами України і Російської Федерації.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що під час візиту урядової делегації Російської Федерації на чолі з Віктором ЗУБКОВИМ до Києва були підготовлені певні пріоритетні цілі щодо співпраці двох країн.

Глава уряду зазначила, що економічний комітет отримав від двох урядів завдання за місяць підготувати план дій за кожним пріоритетом.

«На сьогоднішній день такі плани дій готові. І саме тому проводиться економічний комітет, щоб затвердити ці плани дій», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що, безумовно, будуть обговорюватися і енергетичні питання.

«І я переконана, що з прем’єр-міністром Росії ми будемо також обговорювати концепцію підходу до підписання стратегічної довгострокової угоди по забезпеченню України природним газом», - сказала вона.