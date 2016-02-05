Україна закликала спільно натиснути на Кремль у визнання державних кордонів з країнами-сусідами

«Проблеми з демаркацією кордонів з Російською Федерацією має більшість держав пострадянського простору. Відмова від демаркації – це послідовна політика Кремля, що підтверджує агресивні наміри щодо сусідніх держав, відвертої зневаги до їх суверенітету, територіальної цілісності, а також зазіхання на їх територію», - заявила нардеп Ірина Фріз на своїй сторінці на Фейсбук.

Вона вважає, що «принцип "відсутність визначених кордонів - це відсутність ознак державності" використовується Кремлем з метою реставрації імперії. Ця проблема стосується не тільки України але й Естонії та Латвії».

Нардеп також повідомила, що вона на засіданні Комітету з юридичних питань та безпеки Балтійської асамблеї в Вільнюсі поставила питання про докладання спільних зусиль та створення робочої групи з питання спільної роботи в напрямку примушення Кремля до підписання угод про демаркацію та визнання державних кордонів, в тому числі через скоординований міжнародний тиск.

«Це питання включає і відновлення контролю українською стороною східної ділянки кордону України, що окупована агресором», - додала вона.