Ющенко вирішив святкувати 400-річчя "Могилянки"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом утворив Організаційний комітет з підготовки та відзначення 400-річчя Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Текст Указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, керівник Секретаріату Президента має внести пропозиції щодо персонального складу Організаційного комітету.

Водночас В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України розробити разом із Київською міською державною адміністрацією, з урахуванням пропозицій Оргкомітету та затвердити до 1 листопада 2008 року заходи з підготовки та відзначення 400-річчя Національного університету «Києво-Могилянська академія», передбачивши, зокрема: створення в Університеті музею української звитяги з використанням мультимедійних засобів; придбання для Університету сучасного навчально-наукового обладнання; проведення реконструкції навчальних корпусів Університету, спорудження навчально-лабораторного корпусу, спортивного комплексу та стадіону, міжкорпусних інженерних мереж та доріг, визначивши при цьому порядок та строки виконання робіт; завершення до 2015 року в установленому порядку реконструкції об`єктів культурної спадщини, що перебувають у користуванні Університету; карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки та конверта, присвячених 400-річчю Університету, здійснення спецпогашення поштової марки.

Також уряд має розглянути в установленому порядку питання щодо: підвищення на 100 відсотків розмірів оплати праці працівникам Університету; фінансування щорічного стажування 50 науково-педагогічних і наукових працівників та 100 студентів і аспірантів Університету у провідних закордонних навчально-наукових центрах тощо; встановлення для Університету співвідношення «викладач – студент» один до п`яти; розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо надання Університету права приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів та вчених звань.

Крім того, Кабмін повинен разом із Київською міськдержадміністрацією опрацювати питання щодо: передачі Університету будівель Корпусу настоятеля Братського монастиря, Братських келій, Просфірні Братського монастиря, забезпечивши при цьому вирішення питання щодо надання інших приміщень для розміщення Київської клінічної лікарні № 15; виділення земельної ділянки для проектування та будівництва нового містечка під навчальні та соціальні корпуси Університету; будівництва жилого будинку на 70 квартир для співробітників Університету (до 2010 року) та гуртожитків для студентів не менш як на 1 тис. місць.

Водночас уряд разом із Севастопольською міськдержадміністрацією має опрацювати питання щодо створення в установленому порядку філії Університету у місті Севастополі.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України повинен забезпечити висвітлення заходів з підготовки та відзначення 400-річчя Університету.