Україна не повернула жодної копійки вкрадених "сім'єю" Януковича коштів - ГПУ

13:26, 06 лютого 2016
Політика
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У 2015 році до бюджету було повернуто близько 300 тисяч гривень "корупційних коштів", але Україні поки так і не вдалося повернути гроші, вкрадені "сім'єю" Януковича.

REUTERS

Про це заявив заступник генерального прокурора Віталій Касько, передає ЛІГА.net.

При цьому він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що в минулому році Україні таки вдалося повернути 8 тисяч гривень режиму Януковича. "Все, що повернули, не стосується активів колишніх чиновників. Та й із самою цією цифрою цікаво йдуть справи", - повідомив він.

За словами Каська, в бюджеті є статті, які стосуються повернення коштів, отриманих унаслідок будь-якої кримінально караної корупції.

"Будь-якої. Депутата сільської ради, міліціонера, прокурора. І рішення про те, на який саме рахунок/статтю бюджету їх направляти після конфіскації, приймає виконавча служба. Насправді таких коштів на підставі вироків суду минулого року було близько 300 тисяч гривень. Не 8 тисяч, звичайно, але теж смішна сума, враховуючи рівень корупції в Україні", - наголосив заступник генпрокурора.

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Він заявив, що з цих 300 тисяч немає жодної копійки коштів колишніх чиновників.

"Але з цих 300 тисяч немає жодної копійки коштів колишніх чиновників. Тому ці включення в бюджет на кожний рік запланованих мільярдів - популізм. Будь-якому фахівцеві відомо, що в цей період заарештовані за кордоном кошти чиновників епохи Януковича в країну не повернуться", - повідомив Касько.

На питання, чи означає це, що наразі жодної копійки з активів Януковича не повернуто, Касько відповів: "Ні. Тому що на сьогодні немає жодного обвинувального вироку українського суду щодо колишніх чиновників із санкційного списку. Навіть першої інстанції. Не кажучи вже про вироки, що набрали чинності. Жодного", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора Міністерство фінансів проекту #Точно повідомило, що в 2015 році українські правоохоронні органи конфіскували коштів та майна, які були привласнені чиновниками часів Віктора Януковича, на суму понад 100 тис. грн.

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